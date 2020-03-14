Одышка и поражение органов: названы последствия коронавируса

Перенесшие коронавирус пациенты могут страдать от одышки и ухудшения функции легких. Об этом предупредили гонконгские эксперты из Управления больничными учреждениями, которые провели детальное обследование группы из 12 выздоровевших пациентов.

По словам главы Центра инфекционных заболеваний одной из клиник, трое пациентов, которых удалось спасти, физически не могут делать то, на что были способны до заболевания.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов (после выздоровления)», - цитирует врача Оуэн Цзэн издание South China Morning Post.

По этой причине, практически все переболевшие коронавирусом нуждаются в восстанавливающей легочную функцию терапии. Кроме того, результаты компьютерной томографии легких выздоровевших пациентов свидетельствуют о серьезных поражениях внутренних органов, добавляет врач.

Всемирная организация здравоохранения, оценивая скорость распространения и тяжесть последствий коронавирусной инфекции, была вынуждена объявить о пандемии 11 марта. В мире заражены уже более 140 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.