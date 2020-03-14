Телеведущая Жанна Бадоева не может покинуть США из-за коронавируса

Телеведущую Жанну Бадоеву не выпускают из Соединенных Штатов из-за коронавируса. Она не может вернуться из США в Италию, где она проживает в настоящий момент.

Продюсер Василий Мельничин рассказал, что Бадоева снимала очередной выпуск своей передачи в Сан-Франциско и Майами. Закончив съемки и собираясь покинуть страну, ведущая узнала, что не может этого сделать из-за объявленного в США временного запрета на трансатлантические рейсы. Об этом сообщает «Газета.ru».

В соответствии с распоряжением американского лидера Дональда Трампа, ограничения по полетам будут действовать на протяжении 30 дней. Бадоева надеется, что ей и съемочной группе удастся покинуть страну быстрее.