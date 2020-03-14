Эр-Рияд на две недели остановил авиасообщение с другими странами

Власти Саудовской Аравии распорядились приостановить международное авиасообщение сроком на две недели. На такой шаг официальный Эр-Рияд пошел из-за стремительного распространения коронавируса, сообщает Саудовское агентство печати, ссылаясь на источники в МВД королевства.

За редким исключением, международные полеты будут приостановлены с утра воскресенья, 15 марта. В настоящее время регулятор отрасли готовит перечень рейсов, попавших под запрет. Граждане Саудовской Аравии, которые не смогут приступить к работе из-за приостановке авиационного сообщения, будут отправлены в дополнительные отпуска, добавляет агентство.

По информации телеканала Al Arabiya, в Саудовской Аравии зафиксировано 86 случаев заражения новым типом коронавируса. Большинство инфицированных недавно вернулись из поездок по Европе.

Вспышка коронавирусной инфекции в Китае была зафиксирована в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный город Ухань в провинции Хубэй. Несмотря на принятые строгие карантинные меры, сдержать распространение смертельно опасного заболевания не удалось. Сейчас вспышки коронавируса зафиксированы в 120 странах, инфицированы свыше 135 тысяч человек, более пяти тысяч - скончались.