Врачи назвали наиболее благоприятные условия для распространения коронавируса

Китайские врачи выяснили, что оптимальная температура для распространения и передачи коронавируса – немногим выше нуля и влажность 35-50%. К такому выводу пришли лаборанты университета Сунь Ятсена, которые занимаются изучением коронавирусной инфекции и пытаются найти от нее эффективное лекарство.

Согласно выводам ученых, весной риск заражения многократно возрастает. Но как только столбики термометров преодолеют отметку в 8 градусов тепла, активность вируса ослабеет, а при 30 градусах выше нуля – возбудитель заболевания перестанет представлять опасность, сообщают «Известия».

Медики уточняют, что все их расчеты основаны на изучение других типов коронавирусов, средних показателях и не предусматривают индивидуальных особенностей инфицированных, наличия у них сопутствующих заболеваний и состояние иммунитета.

Тем не менее, общая тенденция такова, что с потеплением активность распространения коронавируса будет сходить на нет, как это уже произошло в Китае, где власти объявили о завершении эпидемии. Сейчас коронавирус бушует в 120 странах, где им заражены более 135 тысяч человек, около пяти тысяч инфицированных по всему миру погибли.