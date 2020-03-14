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Врачи назвали наиболее благоприятные условия для распространения коронавируса

Ян Брацкий
07:42 14.03.2020
По оценкам ученых, с наступлением теплой погоды активность коронавируса постепенно сойдет на нет.
Врачи назвали наиболее благоприятные условия для распространения коронавируса
© Фото: Du Zheyu Keystone Press Agency Globallookpress

Китайские врачи выяснили, что оптимальная температура для распространения и передачи коронавируса – немногим выше нуля и влажность 35-50%. К такому выводу пришли лаборанты университета Сунь Ятсена, которые занимаются изучением коронавирусной инфекции и пытаются найти от нее эффективное лекарство.

Согласно выводам ученых, весной риск заражения многократно возрастает. Но как только столбики термометров преодолеют отметку в 8 градусов тепла, активность вируса ослабеет, а при 30 градусах выше нуля – возбудитель заболевания перестанет представлять опасность, сообщают «Известия».

Медики уточняют, что все их расчеты основаны на изучение других типов коронавирусов, средних показателях и не предусматривают индивидуальных особенностей инфицированных, наличия у них сопутствующих заболеваний и состояние иммунитета.  

Тем не менее, общая тенденция такова, что с потеплением активность распространения коронавируса будет сходить на нет, как это уже произошло в Китае, где власти объявили о завершении эпидемии. Сейчас коронавирус бушует в 120 странах, где им заражены более 135 тысяч человек, около пяти тысяч инфицированных по всему миру погибли.

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