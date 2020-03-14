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В Турции 44 человека получили травмы в ДТП с автобусом

Егор Левин
07:37 14.03.2020
По предварительным данным, в аварии пострадали 42 пассажира и два представителя автобусной компании.
В Турции 44 человека получили травмы в ДТП с автобусом
© Фото: pgnhaber, Twitter

В Турции пассажирский автобус, следовавший рейсом из Стамбула в Адану, столкнулся с прицепом на шоссе Аксарай - Адана. После удара транспорт упал на обочину.

На место происшествия направлены многочисленные бригады пожарных и спасателей, а также полиция. По предварительным данным, в аварии пострадали в общей сложности 44 человека - 42 пассажира и два представителя автобусной компании.

Один из пассажиров рассказал порталу Haber Turk, что дорожная полиция первоначально не разрешила автобусу покинуть автовокзал из-за небольшой технической неисправности, но пассажиров, которые должны были продолжить движение на подменном автобусе, по неопределенной причине позже посадили в тот же, что и был.

Российское посольство в Турции в данный момент выясняет, находились ли в автобусе граждане России.

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