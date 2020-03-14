В Турции 44 человека получили травмы в ДТП с автобусом

В Турции пассажирский автобус, следовавший рейсом из Стамбула в Адану, столкнулся с прицепом на шоссе Аксарай - Адана. После удара транспорт упал на обочину.

На место происшествия направлены многочисленные бригады пожарных и спасателей, а также полиция. По предварительным данным, в аварии пострадали в общей сложности 44 человека - 42 пассажира и два представителя автобусной компании.

Один из пассажиров рассказал порталу Haber Turk, что дорожная полиция первоначально не разрешила автобусу покинуть автовокзал из-за небольшой технической неисправности, но пассажиров, которые должны были продолжить движение на подменном автобусе, по неопределенной причине позже посадили в тот же, что и был.

Российское посольство в Турции в данный момент выясняет, находились ли в автобусе граждане России.