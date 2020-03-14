Посольство России в США предложило объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Посольство РФ в США призвало ряд американских политиков прекратить нападки на Россию и объединить усилия в борьбе с общей бедой – пандемией коронавируса.

Ранее ряд сенаторов от демократической партии обратились к властям стран ЕС с требованием усилить санкционное давление на Москву. По мнению представителей американского политического истеблишмента, Россия якобы продолжает вмешиваться в политические процессы на территории Соединенных Штатов. Как и в предыдущих случаях, никаких внятных аргументов и доказательств сенаторы не представили.

«Ряд вашингтонских политиков не останавливается ни перед чем для обострения российско-американских межгосударственных отношений. Своими нападками на Россию и наш народ они преследуют лишь свои узкокорыстные интересы в условиях очередной предвыборной кампании. Считаем неприемлемыми их попытки вовлечь в очередную аферу государства Евросоюза», - говорится в заявлении российского посольства на странице ведомства в Facebook.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «параноидальными» сообщения о якобы российском вмешательстве в праймериз США. Представитель Кремля предупредил, что по мере приближения выборов президента, таких «новостей» из-за океана будет все больше.