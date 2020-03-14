Новый посол РФ в Венесуэле вручил главе МИД республики верительные грамоты
Новый российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров вручил главе Министерства иностранных дел республики Хорхе Арреаса верительные грамоты.
«На церемонии, которая состоялась в Желтом доме Антонио Хосе де Сукре, штаб-квартире МИД Венесуэлы, дипломаты подтвердили свою готовность обоих правительств консолидировать и расширять стратегическое партнерство», - говорится в тексте официального коммюнике.
Арреаса также определил двусторонние отношения стран как стратегическое братство.
«В трудные времена мы распространили сотрудничество на все области и углубили его там, где работа уже велась. Давайте строить отношения на более высоком уровне», - заявил глава МИД.
Мелик-Багдасаров подтвердил готовность укреплять и расширять союз Каракаса и Москвы. После официальной части состоялся осмотр фотовыставки в штаб-квартире МИД Венесуэлы.