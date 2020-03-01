Все своими руками: в Свердловской области конструктор-любитель 10 лет собирает самолет

В Свердловской области в городе Березовский конструктор-любитель своими руками собирает самолет. Уже на протяжении 10 лет Сергей Крупнов работает над своим детищем в небольшом помещении размером 5 на 6 метров.

Идея построить самолет пришла ему еще в детстве. Летательный аппарат он собирает по частям - например, колеса в нем от вертолета. Многие детали Крупнов самостоятельно вытачивал на станках в этой же мастерской.

Конструктор в основном работает по чертежам, но некоторые технические решения придумывает на ходу - поэтому многие части самолета переделывались уже по нескольку раз.

С помощью компьютерных программ Крупнов уже проверил потенциальное поведение самолета в воздухе. Компьютерное испытание конструкция прошла, поэтому уже в этом году планируется тест на аэродроме.

Во время, когда он не занят сборкой, конструктор работает на заводе и занимается с детьми в центре детского творчества - там он ведет кружок авиамоделистов.