Эксперт рассказал, как отличить фишинговое письмо от настоящего

В электронных письмах есть некоторые признаки, которые помогут отличить фишинговое письмо от настоящего и избежать атаки кибермошеников, рассказал директор по IT-безопасности в компании Avast Джайя Балу.

«Не заметив, что письмо вредоносное, жертва может дать киберпреступникам доступ к корпоративной сети, конфиденциальной информации», - пояснил эксперт.

По его словам, быстро пролистывая почту и не вдаваясь в детали, можно по невнимательности перейти на фишинговый сайт и потерять приличную сумму. Хуже того, кибермошенники могут получить доступ к корпоративной сети и конфиденциальной информации.

«Обратите внимание на следующие факторы: пришло ли это письмо от того, с кем вы часто переписываетесь? Ожидали ли вы получить письма на такую тему от этого сотрудника? Есть ли какая-то срочная просьба в письме? Стандартная ли это просьба или необычная? Получали ли ваши коллеги аналогичные письма?», - приводит РИА Новости слова Джайя Балу.

Эксперт посоветовал обращать внимание на стиль письма: соответствует ли он отправителю или принятому стилю в компании. Если в письме что-то смущает, то стоит проверить адрес электронной почты отправителя. При получении фишингового письма, нельзя открывать вложения и переходить по ссылкам. И стоит обратиться в службу безопасности компании или в ИТ-отдел.