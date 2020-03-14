Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем под Владимиром

В субботу, 14 марта, в Киржачском районе на 16 км автодороги Кольчугино-Киржач произошло ДТП с участие пассажирского поезда и легкового автомобиля.

Как передает УМВД РФ по Владимирской области, согласно предварительным данным, инцидент случился в 02.20 на железнодорожном переезде. В результате аварии погибли два человека - водитель и пассажир легковушки. Еще трое человек, находившихся в машине, доставлены в больницу.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.