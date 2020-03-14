В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за путевки

Как вернуть путешественнику деньги за туры или билеты в связи с введенными карантинными мерами из-за пандемии коронавируса, рассказали в Ростуризме.

«В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, гражданин вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта до начала путешествия», - поясняется на сайте в ведомства.

Если в отношении страны не действует режим угрозы безопасности туристов, то путешественник может расторгнуть договор «в связи с существенным изменением обстоятельств», к которым относятся, в том числе невозможность поездки по независимым от туриста причинам.

«При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором», - пояснили в Ростуризме.

Если путешественник не согласен с установленным туроператором размером вычета, то он вправе оспорить это в суде. При этом, туроператору придется самостоятельно доказывать какие денежные суммы он уже потратил.

С понедельника, 16 марта, Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. В Московском регионе действует режим двухнедельного карантина в отношении граждан, прилетевших из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии и Испании.