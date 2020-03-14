«Сами меня пригласили»: ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко рассказал о том, как в 1970-х годах он сумел попасть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней.

Как признался ветеран Службы внешней разведки, в то время одним из направлений его работы за рубежом было получение сведений о том, каким образом будет развиваться ситуация в Испании после ухода в отставку диктатора Франсиско Франко.

«Для выполнения задания нужно было познакомиться с военными, служившими на базе», - объяснил Шевченко в беседе с официальным изданием Российского исторического общества - журналом «Воронцово поле».

По словам разведчика, тога ему помогло его увлечение живописью.

«Стал выходить с мольбертом на улицу, по которой шли на службу военные. С двумя из них завязался разговор. Пригласили выпить вина, хорошо провели время, подружились, выходные начали проводить вместе», - вспомнил он.

Спустя какое-то время, новые знакомые пригласили его на саму базу, где у них состоялся «доверительный разговор».

«У меня уже была заготовлена тема: мол, все газеты пишут, что продления срока присутствия базы не будет, Франко против этого», - приводит РИА Новости слова разведчика.

Военные признались Шевченко, что не так давно на базу приезжал главком Европейского командования армии Соединенных Штатов и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное совещание, посвященное будущему объекта. Далее советский разведчик задал уточняющие вопросы и получил «совершенно секретную информацию из первых рук, противоречащую публикуемой в СМИ».

Приятели рассказали Шевченко об условиях аренды территории для базы, и о том, каким образом ее предполагается использовать. «Узнал все, что говорил Хэйг на секретном совещании о продлении американского присутствия, о том, как планируется ситуация "после Франко"», - уточнил разведчик.

После этого Шевченко спешно направил полученную информацию в Центр, а сам отправился в Москву, где ему, за хорошо проведенную работу, объявили благодарность и вручили личный подарок от Юрия Андропова - на тот момент председателя КГБ СССР.

«И выговор в личное дело за проникновение на базу», - добавил он.

При этом Шевченко отметил, что за всю его карьеру он получил два выговора, каждый из которых сопровождался подарком от Андропова.