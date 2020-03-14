В Находке ввели режим ЧС после разлива 2,5 тысяч кубометров мазута

Власти Приморья ввели режим чрезвычайно ситуации в Находке после разлива 2,5 тысяч кубометров мазута из-за разгерметизации емкости на топливном складе. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олега Кожемяко.

«Решением комиссии по ЧС Находкинского городского округа введен режим ЧС, что позволит направить средства резервного фонда на ликвидацию последствий ЧС», - рассказал журналистам губернатор края.

Он добавил, что запасы мазута есть, поэтому теплоснабжение Находки будет не нарушено. На данный момент устанавливаются причины и размер экологического ущерба. Силы и средства для ликвидации последствий разлива мазута имеются, отметил Кожемяко.

«По состоянию на 08.00 14 марта работы по ликвидации последствий розлива мазута организованы на 4-х основных участках. Собрано более 300 куб. метров водомазутной смеси», - сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Инцидент произошел около часа ночи 14 марта на топливном складе города. Часть мазута попала в озеро Соленое. Проводится обвалка территории, откачка мазута в технологическую емкость, установлено боновое заграждение.

«Следственные органы разбираются, что произошло с емкостью, почему произошел взрыв, вспышка», - заявил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края приезжал на место разлива мазута. По его словам, потребуется несколько дней для ликвидации последствий. Мазут будут собирать на льду, затем выпиливать и сжигать.