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Ученые установили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Егор Левин
04:51 01.03.2020
Каждая тысяча долларов цены транспортного средства сокращает вероятность того, что водитель уступит пешеходу, на 3%.
Ученые установили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
© Фото: Pixabay

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и поведением его владельца на дороге. Как оказалось, водители дорогих машин нарушают правила дорожного движения чаще других.

Для этого исследователи провели эксперимент: нерегулируемый переход на улице в Лас-Вегасе переходили четыре человека; 28% от общего числа проехавших автомобилей остановились, чтобы пропустить их.

Оказалась явной прямая зависимость в этом от стоимости автомобиля: каждая тысяча долларов цены сократила вероятность того, что водитель уступит пешеходу, на 3%.

Также оказалось, что автолюбители охотнее притормаживают на «зебре», если по ней идет женщина. Результаты исследования опубликованы в Journal of Transport & Health.

Ранее эксперты назвали основные ошибки водителей при проезде «лежачего полицейского». Например, нельзя переезжать препятствие, не сбавляя скорость или с нажатой педалью тормоза.

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