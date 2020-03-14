Оружие НАТО, диверсии США и наркоторговля: о чем рассказал перешедший на сторону боевиков экс-полковник САР

Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд дезертировал из рядов правительственных войск летом 2013 года. Затем он несколько лет кочевал, прятался в горах, примкнул к одной из группировок радикальных исламистов, а потом стал служить на стороне американской армии. Обучение проходил лагере в окрестностях Эт-Танфа. Не так давно экс-военный был задержан силами сирийской контрразведки.

На допросе мужчина сообщил, что, когда он сражался на стороне бандитов, в подчинении у него было 20 человек. Также он признался, что его и его подопечных американские специалисты обучали обращаться с оружием и вести подрывную деятельность.

Задержали дезертира при попытке перебраться на территорию подконтрольную правительственным силам. Сейчас бывший полковник утверждает, что его вынудили бежать боевики, угрожая расправой над родственниками. Однако подтверждения этой информации нет и она нуждается в проверке спецслужб.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское», - заявил Соуд, отвечая на вопрос, где его группировка брала оружие.

За годы войны бывший военнослужащий армии САР успел пожить в лагере беженцев «Эр-Рукбан», где смог неплохо устроиться: открыл интернет магазин. Но работа на американцев ему показалась выгодней.

По словам полковника, банда, в которой он участвовал, делилась на три отряда, которые после подготовки, по указаниям американцев, отправлялись на задания - на восток провинции Эс-Сувейда.

«За выполнение этих заданий им хорошо заплатили Вообще платили хорошо. Лично я получал по 500 долларов зарплату», - подчеркнул он.

Соуд также рассказал, что другие части группировки в Эт-Танфе занимались диверсиями на востоке страны. В основном, на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству САР. Делалось это для того, чтобы запугать людей.

По словам мужчины, на той стороне он умудрился попасть в тюрьму за то, что пользовался телефоном на американской базе. Сейчас возвращаться обратно он не хочет и собирается сотрудничать со следствием.

«Я стоял на посту. Подъехали две машины, они ехали в сторону, подконтрольную террористам. В одной было оружие, в другой - лекарства. Я связался с американцами. Говорю: "Здесь пытаются проехать две машины - в одной лекарства, в другой - оружие. Остановить?". И они сказали: "Нет, пускай едут". И так бывало не раз. Эти препараты - это наркотики, синтетические наркотики. Их там провозили столько, что на весь Ближний Восток хватит. Но нам говорили - это не ваше дело, пресекать наркотрафик к вашим задачам не относится», - вспомнил во время допроса Соуд.

Сейчас показания полковника дезертира проверяют спецслужбы. Он подробно описал ситуацию сейчас в лагере «Рукбан»: голод, болезни, отсутствие медикаментов. Бежать из этого места - невозможно. Выбраться удается единицам, заплатив порядка 400-500 долларов солдатам армии США. Какое наказание получит бывший сирийский полковник - решит суд.