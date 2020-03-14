СМИ: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

РФ и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы ведут переговоры о сотрудничестве при создании баз на Луне. Об этом рассказали в ракетно-космической отрасли.

«Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению», - приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник информагентства уточнил, что данный вопрос могут обсудить на одном из следующих заседаний совета РАН по космосу. Также, по его словам, основой для базы станут посадочные аппараты, которые оба государства собираются отправить на Луну в ближайшие несколько лет.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что Россия освоит Луну к 2040 году. По сообщениям ведомства, процесс освоения естественного спутника Земли будет состоять из трех этапов.

Первый этап программы подразумевает обкатку всех разрабатываемых технологий на Международной космической станции (МКС). В рамках второго этапа запланирована высадка космонавтов на Луну и создание первых элементов базы. Основной целью третьего этапа является возведение базы на Луне, транспортировка оборудования для бурения, строительство астрофизической обсерватории и создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов.