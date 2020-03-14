В Находке лопнула цистерна с 2,5 тысячами кубометров мазута

В ночь с пятницы на субботу, 14 марта, в городе Находке в Приморском крае произошла разгерметизация емкости с мазутом. Разлив 2,5 тысяч кубометров мазута произошел на топливном складе котельной, сообщили в региональном МЧС.

«14 марта в 01.05 поступила информация о том, что в городе Находка в топливном складе № 3.4 города по адресу Красноармейская 21 А произошла разгерметизация емкости с топочным мазутом объемом 2500 тысяч куб. м», - сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

К месту происшествия для проведения работ по ликвидации последствий розлива мазута выехала аэромобильная группировка в составе 30 человек и 3 единиц техники. В общей сложности было задействовано 118 человек и 24 единицы техники.

«Проводится обваловка территории для предотвращения распространения розлива мазута и откачка мазута в технологическую емкость. Установлено боновое заграждение», - сообщили в региональном ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала. Опасности нет. На место инцидента прибыл губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он рассказал, что мазут попал в озеро Соленое. Сейчас специалисты выпиливают лед с мазутом, после чего его сожгут, а территорию приведут в порядок.