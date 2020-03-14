«Возможно, мы скоро будем дома»: российский турист рассказал о происходящем на Costa Magica

Один из российских туристов, находящихся на борту круизного лайнера Costa Magica, рассказал «Звезде» о том, что сейчас происходит на корабле. По словам Михаила Нефедова, судно в настоящий момент пришвартовалось в Гваделупе и его покидают граждане этой страны. Он также сообщил, что, возможно, уже скоро россияне смогут отправиться на родину.

«Мы сейчас находимся в Гваделупе. Нам запретили выходить. Сейчас сходят граждане Гваделупы. А еще специально для итальянцев сделали чартер, поэтому, по всей видимости, сойдут все итальянцы. Еще нам пришло письмо о том, что, с большой долей вероятности, нам сейчас заказывают билеты и, возможно, уже завтра мы отправимся домой», - поделился информацией турист.

Ранее другой пассажир Costa Magica, Олег Овчинников, сообщил о том, что все, кто находятся на борту лайнера, выражают крайнее недовольство тем, что им не дают сойти на берег. Мужчина отметил, что ситуация на судне накалена до предела.

Также, по словам Овчинникова, некоторые туристы пытались устроить бунт на корабле и даже предпринимали попытки строить баррикады.

Происходящее на Costa Magica связано с тем, что ранее у двух пассажиров судна был выявлен коронавирус. Лайнер причалил к острову Мартиника в Карибском море, где инфицированных передали медикам. Другим пассажирам сойти на берег не разрешили. Спустя какое-то время, корабль отправился в Гваделупу.