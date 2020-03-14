Глава МВД Австралии госпитализирован из-за коронавируса

В Австралии заразился каронавирусом глава министерства внутренних дел Питер Даттон, о чем он сообщил на своей странице в Twitter. Чиновник госпитализирован.

«Сегодня утром я проснулся с температурой и болью в горле. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и прошел тест на COVID-19. Тест оказался положительным», - говорится в заявлении Даттона.

Глава МВД добавил, что на данный момент находится в больнице и чувствует себя хорошо. По информации австралийских СМИ, Даттон недавно ездил в США.

Коронавирус не обходит стороной высокопоставленных чиновников. Так, в Великобритании о своем инфицировании объявила заместитель министра здравоохранения Надин Доррис. В Польше заразился COVID-19 главнокомандующий вооруженными силами Ярослав Мика. В Иране заразились коронавирусом замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи, вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар и депутат парламента Махмуд Садеке. Коснулась болезнь и супругу премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо.