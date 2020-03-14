На Украине возбудили уголовное дело против лидера «Океана Эльзы»

На Украине возбудили уголовное дело в отношении музыканта и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, которого подозревают в сокрытии и незаконной легализации гонораров от концертной деятельности.

В отношении депутата Верховной Рады была проведена досудебная проверка. Дело было возбуждено по заявлению юриста Андрея Портнова. В выписке из Единого реестра досудебных расследований говорится о начале уголовного производства.

«13 февраля 2020, по сообщению НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, путем маскировки доходов при проведении финансово-хозяйственных операций и совершении сделок, под видом “выплаты гонорара артисту” за прошлые периоды 2016-2017 гг. получил 12,9 млн грн, то есть совершил легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах», - приводит «Страна.ua» выписку из документа.

По курсу на 14 марта 12,9 миллионов гривен составляет более 36,1 миллионов рублей. Сам Вакарчук утверждает, что про уголовное дело не слышал, налоги исправно платит и на провокации не поддается.