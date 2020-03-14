Синоптики рассказали о влиянии погоды на распространение ОРВИ

В российскую столицу в субботу, 14 марта, придет сухой воздух. В городе также выпадет снег, а столбики термометров покажут минусовые значения. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что такие погодные условия способствуют распространению ОРВИ.

«Два параметра влияют на распространение вируса - это влажность и температура воздуха. С завтрашнего вечера мы ожидаем резкое понижение температурного фона, температура будет ниже климатической нормы, к вечеру столбики термометров опустятся до минусовых значений. Начиная с завтрашнего вечера, а особенно в воскресенье и понедельник в Москву придет полярный воздух, который по своим свойствам более сухой. Именно при таком воздухе люди начинают больше болеть. Соответственно, все арктические и полярные вторжения всегда провоцируют развитие ОРВИ», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Тишковец добавил, что к понедельнику влажность воздуха понизится до 32% при мартовской норме в 65%. Кроме того, он предупредил об усилении ветра и подчеркнул, что этот фактор также будет способствовать распространению вирусных заболеваний.

Ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова предупредила жителей и гостей Москвы о снегопаде, который обрушится на город в воскресенье, 15 марта.