Сильный ветер и мощный снегопад: в МЧС предупредили о непогоде в Москве

Неблагоприятные погодные условия, пришедшие в Москву в субботу, 14 марта, сохранятся в городе до 02.00 15 марта. Об этом «Звезде» рассказал дежурный офицер ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Роман Килькеев.

«По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, неблагоприятные метеорологические явления в городе Москве продлятся до двух часов ночи 15 марта в виде дождя, переходящего в сильный снег, усиление северного ветра с порывам до 15-20 метров в секунду, метели, резкого понижения температуры воздуха до отрицательных значений и сильной гололедицы. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями главное управление МЧС РФ по городу Москве рекомендует: находясь на улице, обходите рекламные щиты и шатки конструкции, не укрывайтесь под деревьями, паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных обгонов, маневров, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», - сказал офицер.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве установится погода, способствующая распространению вирусных заболеваний и рассказали о влиянии погодных условий на распространение ОРВИ.