В Испании ограничили передвижение людей по стране из-за коронавируса

Передвижение людей по территории Испании будет ограничено. Такое решение в связи с пандемией коронавируса приняли власти страны.

«Люди смогут передвигаться только, чтобы купить продукты питания или лекарства», - заявил председатель правительства королевства Педро Санчес.

Он отметил, что также люди смогут выходить из дома, чтобы посетить больницу или работу. Эта мера временная и будет действовать в течение 15 дней.

Число зараженных коронавирусом в Испании, по последним данным, превысило 6 тысяч человек, 191 умер.