Марадону изолировали из-за угрозы коронавируса

Главный тренер команды аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона был изолирован в связи с угрозой распространения коронавируса. Дело в том, что в клубе считают, что он входит в группу риска.

«Мы разместили тренера в комнате на первом этаже», - об этом Radio Provincia рассказал врачи команды Флавио Тунесси.

Марадоне 59 лет, и в группу риска он входит именно из-за возраста.

Ранее из-за пандемии коронавируса уже были отменены или перенесены многие спортивные мероприятия. Так, FIFA отложила отборочные матчи на ЧМ-2022 в Южной Америке.