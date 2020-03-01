Способ устранения отверстия в обшивке «Союза» с клеем и салфеткой официально запатентовали

Получен патент на способ «заделки деффектов» в оболочках пилотируемых космических аппаратов (ПКА) в процессе их космического полета при помощи тканевой салфетки и герметика. соответствующий документ можно найти на сайте Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Этот способ применялся в 2018 году, когда в обшивке «Союз МС-09» было обнаружено отверстие, которое привело к падению давления на Международной космической станции.

«Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа герметизации дефекта в виде отверстия в оболочке ПКА с характерным размером до 10 мм в условиях космического полета при истечении через него воздуха в окружающее космическое пространство», - говорится в пояснении к патенту.

Способ герметизации дефекта предполагает пропитать герметиком тонкую тканую салфетку (хлопчатобумажную салфетку из отбеленной марлевой ткани). Затем ввести ее на всю глубину отверстия и залить герметиком.

«Удерживая салфетку за ее периферийную часть заводят пропитанную герметиком часть салфетки в дефект на всю его глубину, контролируя при этом выход салфетки за внешнюю часть оболочки ПКА», - говорится в пояснении к патенту.

После затвердевания герметика, лишние края салфетки удаляют ножницами, а качество проверяют ультразвуковым течеискателем. При необходимости «пробку» заливают герметиком в несколько слоев.

«Наносят сплошной слой герметика с перекрытием наружной поверхности пробки, а после его затвердевания наносят, при необходимости, последующий слой с полным перекрытием первого слоя», - говорится в пояснении.

В декабре 2018 года российские космонавты выходили в открытый космос и находились там более шести часов, чтобы вскрыть противометеоритную защиту, провести осмотр отверстия в бытовом отсеке снаружи, а также взять мазки и образцы с поверхности корабля для последующего анализа. Именно тогда обнаруженный деффект был устранен при помощи салфетки и герметика.