Европа во власти коронавируса: во Франции закрывают кафе, кинотеатры и клубы

С 15 марта на территории Франции будут закрыты рестораны, кинотеатры и ночные клубы. Решение принято властями страны в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Эдуар Филипп.

Он подчеркнул, что эта мера затронет только те места массового скопления людей, посещение которых не представляет жизненной необходимости. Глава кабмина отметил, что продовольственные магазины, аптеки, банки и АЗС будут работать.

«Наша задача - защитить население», - подчеркнул Филипп.

Также премьер-министр заявил, что те предписания, которые ранее объявило правительство, к сожалению, соблюдаются не в полном объеме.

На брифинге, где выступал Эдуар Филипп, генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон привел цифры по коронавирусу: 4,5 тысячи зараженных, 91 умерший.