В Идлибе заработал совместный с Турцией координационный центр для прекращения огня

Координационный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и совместного патрулирования в Идлибе начал свою работу. Об этом сообщили в российском Центре по примирению сторон в Сирии.

Для подготовки к совместному патрулированию трассы М4 в районе города Саракеба провели инженерную разведку.

В Идлибской зоне деэскалации, где с 6 марта действует режим прекращения огня, обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Зарегистрировано два обстрела населенных пунктов Серкаб провинции Идлиб и Джанаджик провинции Латакия со стороны боевиков «Джебхат-ан-Нусра»*.

Специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром и турецкой стороной продолжает свою работу.

* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.