Россия ограничит пропуск иностранцев через сухопутные границы с Польшей и Норвегией

Российская Федерация с 15 марта временно остановит пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Уточняется, что ограничение затронет всех въезжающих на территорию России иностранцев. Исключение будет сделано для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, которые имеют вид на жительство в России.

«МИДу России уведомить Республику Польша и Королевство

Норвегия, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», - говорится в распоряжении.

Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил властям Калининградской и Мурманской областей помочь в реализации данного указа, а также провести разъяснительную работу среди населения.