Губернатор Вашингтона объявил режим ЧП из-за коронавируса

В Вашингтоне объявили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса и первой зафиксированной в Соединенных Штатах смертью в результате заражения. Об этом сообщил губернатор штата Джей Инсли.

Он призвал правительственные департаменты и государственные учреждения использовать госресурсы и делать все возможное для борьбы с заболеванием. Режим ЧП, в свою очередь, предполагает возможность задействовать Национальную гвардию Вашингтона.

Ранее в США в связи с коронавирусом запретили въезд в страну лицам, посещавшим Иран в течение последних двух недель. Также Соединенные Штаты повысили уровень опасности на поездки в некоторые регионы Италии и Южной Кореи.