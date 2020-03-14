Спустя 78 лет: погибшего под Смоленском солдата захоронят в родном селе на Украине

Останки советского солдата, погибшего в 1941 году под Смоленском, передали родственникам для захоронения на Украине. Передача состоялась на пункте пропуска «Троебортное» в Брянской области.

Поисковики обнаружили в земле останки 39 бойцов Красной Армии во время Вахты памяти в Смоленской области. По солдатским медальонам удалось установить имена пяти погибших, среди них оказался Иван Усик - уроженец села Тулиголово в Сумской области УССР.

Усик ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной войны в возрасте 28 лет. Он погиб в августе 41-го, не успев отправить ни одного письма домой. Его супруга Мария позже получила сообщение, что муж пропал без вести.

Останки Усика передали его внучке Валентине Симоновой. Через 78 лет героя в торжественной обстановке похоронят на его малой родине, рядом с женой.