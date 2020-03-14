США добавили в «черный список» две российские компании

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американскому бизнесу сотрудничать с двумя российскими компаниями. Речь идет о фирмах «Авилон» и «Техномир».

Компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США», утверждается в документе ведомства, опубликованном в федеральном реестре. Чтобы получить разрешение на экспорт товаров и услуг указанным компаниям, бизнесу необходимо будет получить специальное разрешение.

Согласно открытым данным, обе фирмы из «черного списка» зарегистрированы в Москве. «Авилон» занимается продажей автомобилей, «Техномир» - гидрографического и океанографического оборудования.