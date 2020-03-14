Трамп сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сдал тест на наличие коронавирусной инфекции. В стране накануне ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания.

«Я сдал тест вчера вечером. Я решил, что я должен это сделать по итогам вчерашней пресс-конференции», - сказал он во время выступления в Белом доме, трансляцию которого ведет CBS News.

Трамп также призвал соотечественников не путешествовать внутри страны.

«На вашем месте я бы этого не делал», - сказал он.

Власти также рассматривают введение ограничения на передвижения между США и Великобританией и Ирландией.

В Соединенных Штатах на данный момент более двух тысяч зараженных COVID-19. Количество жертв достигло 50.