Трамп сдал тест на коронавирус
Президент решил провериться на заболевание после введения чрезвычайного положения в стране.
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Президент США Дональд Трамп сдал тест на наличие коронавирусной инфекции. В стране накануне ввели общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания.
«Я сдал тест вчера вечером. Я решил, что я должен это сделать по итогам вчерашней пресс-конференции», - сказал он во время выступления в Белом доме, трансляцию которого ведет CBS News.
Трамп также призвал соотечественников не путешествовать внутри страны.
«На вашем месте я бы этого не делал», - сказал он.
Власти также рассматривают введение ограничения на передвижения между США и Великобританией и Ирландией.
В Соединенных Штатах на данный момент более двух тысяч зараженных COVID-19. Количество жертв достигло 50.