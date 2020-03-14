Латвия закрывает все международные перевозки из-за коронавируса

Правительство Латвии решило временно остановить все пассажирские перевозки из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Речь идет о перевозках всеми видами транспорта: воздушным, железнодорожным, морским и автобусным. Они будут прекращены 17 марта. Возобновят движение, как ожидается, 14 апреля.

При этом премьер подчеркнул, что оставшиеся за границей латвийцы сами должны предусмотреть возможность вернуться в страну.

Напомним, что в Латвии в пятницу, 13 марта, было объявлено чрезвычайное положение. В республике, по последним данным, заражены 26 человек.