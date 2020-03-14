Ученые прогнозируют жару, угрожающую 1,2 млрд человек

В случае повышения глобальной температуры на три градуса 1,2 миллиарда человек в мире начнут испытывать тепловой стресс из-за сильной жары и влажности. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета США.

Этот показатель в четыре раза превышает сегодняшний и в 12 - показатель доиндустриального общества без глобального потепления. Исследователи считают, что таким образом планета может нагреться уже к 2100 году.

При повышении температуры на полтора градуса с учетом текущих выбросов парниковых газов экстремальная жара затронет районы, где проживают 500 миллионов человек. При повышении на два градуса пострадают 800 миллионов.

Тепловой стресс вреден для здоровья человека - при неспособности тела эффективно охлаждаться могут быть повреждены мозг и жизненно важные органы, сообщает Phis.org. Нагревание планеты также угрожает сельскому хозяйству, экономике и окружающей среде.