В Италии за сутки скончались 175 человек

От коронавируса в Италии за последние сутки скончались 175 человек. Об этом сообщил руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Таким образом, общее число летальных исходов в Италии достигло 1411. При этом накануне жертв было больше на 75 человек - 250.

Обратная ситуация с числом зараженных - их рост ускорился. В пятницу за сутки заболели 2,5 тысячи человек, в субботу - 3,5 тысячи. Общее число инфицированных составляет более 21 тысячи человек.

Всего в мире COVID-19 болеют свыше 153 тысяч человек, скончались 5789.