Сотрудников штаб-квартиры ООН переведут на удаленную работу

Сотрудники штаб-квартиры ООН с 16 марта по 12 апреля будут работать удаленно с использованием видеосвязи. Исключение составят случаи, когда их личное присутствие понадобится для выполнения важных работ. Это связано с мерами противодействия распространению коронавируса.

«После продолжительных консультаций с руководством, в том числе с директором медицинской службы, генсек решил усилить меры предосторожности в штаб-квартире ООН с целью снижения рисков распространения вируса COVID-19», - следует из сообщения, распространенного пресс-службой Организации Объединенных Наций.

В документа отмечается, что три недели спустя ситуацию вновь оценят на предмет необходимости сохранения такого режима.

Ранее стало известно об обнаружении коронавируса у одного из работников штаб-квартиры ООН.