Среди заболевших коронавирусом в Москве есть трое детей

В Москве подтверждено еще девять случаев заражения коронавирусом нового типа. Среди заболевших есть трое несовершеннолетних.

Ни один из взрослых пациентов не посещал работу. На карантин закрыли корпуса школ, в которых обучались дети.

«Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция», - говорится в сообщении оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Москве.

Специалисты установили полный круг близких контактов инфицированных. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке, еще четверо - в инфекционной больнице. Два человека находятся на домашнем карантине.

Пассажирам рейсов в Москву из Женевы, Инсбрука, Гренобля, Цюриха и Мюнхена, которыми прибыли заболевшие, отправили смс-сообщения о необходимости самоизоляции и вызова врача на дом.

Всего в столице коронавирусом инфицированы 33 человек. Общее число заболевших по всей России достигло 59.