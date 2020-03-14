В Чили обнаружили уникальный советский автомобиль

В Чили обнаружили единственный сохранившийся микроавтобус РАФ-977 раннего образца. Его выставили на продажу на одном из местных сайтов объявлений.

Автомобиль РАФ-977 «Латвия» выпускался ограниченной серией в Елагве Латвийской ССР с 1958 по 1960 годы.

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В объявлении указано, что машина не на ходу, пишет «Российская газета». При этом, указывает владелец, ходовая часть находится в очень хорошем состоянии и в дальнейшем автомобиль можно переделать под грузовик или фудтрак.