Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло до 59 человек

Число зараженных коронавирусом нового типа в России за сутки увеличилось на 14 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Девять новых случаев выявлено в Москве, два - в Кемеровской области, по одному в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининградской области. Все 14 человек в последние две недели посещали Европу.

Общее число инфицированных в России таким образом достигло 59 человек.