Москвичей предупредили о резком похолодании и метелях

В Москве в субботу ожидается приход настоящей зимы. Вечером пойдет дождь, переходящий в снег, ветер усилится до 15 метров в секунду, а к полуночи начнется метель.

На столицу надвигается холодный фронт с запада, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Придет скоротечная, долгожданная зима... Завтра мы проснемся при совершенно другой погоде: шесть-семь градусов ниже нуля ночью, днем тоже будет ниже нуля, и снег будет лежать», - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Вильфанда, во второй половине дня в воскресенье будет проглядывать солнце. В начале новой недели температура ночью в Москве ожидается на семь-девять градусов ниже нуля, в области - до -12.