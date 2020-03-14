Мишустин заявил о создании в России координационного совета по борьбе с коронавирусом

В России создан координационный совета по борьбе с коронавирусной инфекций. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией, куда войдут и (оперативный) штаб, который был создан, и, соответственно, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране», - сказал глава правительства на стратегической сессии координационного совета.

В объединение также смогут войти представители регионов и все заинтересованные лица, уточнил Мишустин. Цель создания совета, по его словам, заключается в координации действий по сложившейся ситуации.