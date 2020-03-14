В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай коронавируса
© Фото: Liu Qu Xinhua, Globallookpress
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в штаб-квартире ООН в Женеве.
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В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай коронавируса
© Фото: Liu Qu Xinhua, Globallookpress
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в штаб-квартире ООН в Женеве.
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