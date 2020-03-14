Самолет Москва-Челябинск экстренно приземлился в Казани

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва-Челябинск, совершил экстренную посадку в Казани. По информации источника ТАСС, причиной произошедшего стал дебош на борту. По другим данным, поступившая угроза о «минировании».

Ранее сообщалось, что, находясь в воздухе, экипаж воздушного судна подал сигнал тревоги, после чего самолет развернули в сторону Казани.

В настоящее время на месте работают сотрудники транспортной полиции, которые выясняют причины инцидента.

Ранее в аэропорту Шереметьево штатно приземлился самолет Будапешт-Москва. Он подал сигнал тревоги примерно через полчаса после взлета. По неподтвержденной информации, на борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования.