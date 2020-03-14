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Путин заявил, что голосование по поправкам воплотит в жизнь конституционные принципы

Иван Линдеманн
16:57 14.03.2020
Ранее президент подписал документ об изменениях в Основной закон и направил запрос в Конституционный суд.
Путин заявил, что голосование по поправкам воплотит в жизнь конституционные принципы
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Владимир Путин, обращаясь к Конституционному суду, который должен рассмотреть предлагаемые поправки, заявил, что проведение общероссийского голосования позволит воплотить в жизнь конституционные принципы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассматривая общероссийское голосование как дополнительную гарантию поддержки народом РФ изменений в Конституцию Российской Федерации, считаю, что его проведение позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь принципы, закрепленные в статье 3 Конституции Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В первом пункте третьей Статьи Конституции сказано, что единственный источник власти в России - ее многонациональный народ.

В субботу, 14 марта, президент направил в Конституционный суд запрос, касающийся изменений в Основной закон. На сайте Кремля была опубликована справка, в которой называются два условия вступления поправок в силу: если их одобрит КС и более половины проголосовавших россиян. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля.

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