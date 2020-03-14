Минпросвещения призвало школы перейти на удаленное обучение из-за коронавируса

Министерство просвещения Российской Федерации направило всем региональным властям рекомендации Роспотребнадзора по усилению в школах и детских садах санитарно-эпидемиологического контроля в связи с распространением коронавируса.

«Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений», - говорится в сообщении Минпросвещения.

В случае закрытия школ или детских садов выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе. Для этого в Минпросвещения рекомендовали предусмотреть возможность перехода на онлайн-формат.

Ранее власти Москвы и Подмосковья на фоне распространения коронавируса ввели в школах режим свободного посещения.