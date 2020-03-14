РЖД временно приостанавливает сообщение Москвы с Берлином и Парижем

«Российские железные дороги» отменяют поезда из Москвы в Берлин и Париж. Такое решение принято в связи с закрытием ж/д движения через Польшу из-за распространения коронавируса.

В сообщении РЖД отмечается, что поезда Москва-Берлин прекращают движение 15 марта, Берлин-Москва - 16 марта, Москва-Париж - 17 марта, Париж-Москва - 19 марта.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов», - говорится на сайте РЖД.

Чтобы вернуть денежные средства, пассажиру следует обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

«Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», - рассказали в РЖД.

О возобновлении движения поездов по эти направлениям будет сообщено дополнительно.