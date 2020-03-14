Матвиенко заявила, что оснований для паники в связи с коронавирусом нет

Ситуация с коронавирусом непростая, однако оснований для паники нет - правительство России принимает эффективные меры для борьбы с инфекцией. Об этом на внеочередном заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко.

При этом, по ее словам, недооценивать опасность нельзя.

«Это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем недостраховаться», - сказала Матвиенко.

Выдачу пропусков в здание верхней палаты парламента спикер поручила сократить до минимума, Совфед также приостановит визиты своих делегаций за границу.

«Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж за исключением экстраординарных случаев», - подчеркнула она.

Комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса ранее приняли в правительстве России. В частности, силовым ведомствам и МИД поручено временно приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы.