Жителям Подмосковья рекомендовали оставаться дома из-за коронавируса

В Московской области ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Посещение школ и детских садов становится свободным, проведение массовых мероприятий запрещается, говорится в постановлении губернатора региона.

«Если у вас в ближайшие дни есть планы посетить, например, музей или развлекательный центр, сходить на вечеринку или день рождения - лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьей», - написал глава области Андрей Воробьев на своей станице в Instagram.

На рабочих местах поручено организовать измерение температуры сотрудников. Если она повышена, либо присутствуют другие симптомы заболевания, необходимо отправлять людей домой или в медучреждение.

Вернувшимся из стран, где много зараженных, необходимо провести на домашнем карантине 14 дней, сообщает «360».

Ранее усиленные меры против распространения коронавируса приняли в Москве. С 16 марта посещение занятий в школе становится свободным, этот режим будет действовать до особого распоряжения.