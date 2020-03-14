Подавший сигнал тревоги самолет Будапешт-Москва штатно сел в Шереметьево
Ранее сообщалось, что инцидент произошел спустя полчаса после взлета, экипаж самолета подал сигнал тревоги и приступил к резкому снижению.
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Самолет, следующий рейсом Будапешт-Москва и ранее подавший сигнал тревоги, штатно сел в Шереметьево. Эту информацию «Звезде» подтвердили в справочной столичного аэропорта.
«В пределах расписания самолет приземлился в терминале С», - сообщила оператор.
Согласно данным портала Flightradar24.com., инцидент произошел спустя полчаса после взлета. Экипаж подал сигнал General emergency и приступил к снижению до 4,5 тысяч метров.
О причинах произошедшего пока не сообщается.