В КС поступил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию

В Конституционный суд поступил запрос Владимира Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе КС.

Ранее президент России подписал документ об изменениях в Основной закон. А на сайте Кремля была опубликована справка, в которой указано, что изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу только в случае соблюдения двух условий.

Первое - если Конституционный суд даст заключение о соответствии изменений действующему Основному закону. Второе - если поправки на голосовании одобрит более половины россиян.

«Изменение в главы с 3 по 8 Конституции России вступят в силу, если по результатам голосования это поддержат более половины граждан, принявших в нем участие», - отмечается в правке к закону.

Общероссийское голосование намечено на среду, 22 апреля. Этот день будет выходным для всех россиян.